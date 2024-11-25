Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры этой стадии пройдут с 26 по 28 ноября.

26 ноября (вторник)

ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

27 ноября (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин, AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

28 ноября (четверг)

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.