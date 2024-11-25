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Главный тренер «Тюмени» Меньщиков: приезд «Краснодара» — событие и праздник для города

Главный тренер «Тюмени» Меньщиков: приезд «Краснодара» — событие и праздник для города
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Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится во вторник, 26 ноября.

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что приезд Краснодара в Тюмень — событие и праздник для города. Готовимся к матчу. Сделаем всё зависящее от нас, а там — как будет. Игра покажет. 100% будем стараться. Команда окрылена приездом одного из лидеров РПЛ. Но не все ребята играли с такой командой. Может, кому-то и не посчастливиться сыграть. Однако для меня и для них — это событие», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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