Георгий Джикия — о Брунее и Сирии: сборная России нужна, надо проводить игры

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с национальными командами Сирии и Брунея.

«Конечно, смотрел оба матча сборной России. Всегда смотрю, поддерживаю и переживаю. Что касается соперников, неоднократно говорил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, но сборная России нужна, надо проводить игры», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч России с Сирией состоялся 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.