РФС назначил судей на матчи четвертьфинала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игры этой стадии пройдут 26 и 27 ноября.
26 ноября (вторник)
«Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.
«Шинник» – «Акрон»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков.
27 ноября (среда)
«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар.
«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.