РФС назначил судей на матчи четвертьфинала Пути регионов Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игры этой стадии пройдут 26 и 27 ноября.

26 ноября (вторник)

«Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Шинник» – «Акрон»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков.

27 ноября (среда)

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.