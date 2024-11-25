Александр Черников: матч с Брунеем — это международный опыт, скучно не было

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников высказал своё отношение к товарищескому матчу между сборными России и Брунея.
— При всем уважении к сопернику это не та команда, с которыми сборная России играла ранее — Камерун, Сербия, Парагвай, с которым в итоге не случился матч. Но дело футболистов — играть в футбол, а не комментировать силы соперников. Это бессмысленно.
— Бруней — это не тот случай, когда скучно и неинтересно играть?
— Для меня — нет. Это международный опыт, а у меня за спиной не так много матчей, чтобы высказываться в таком контексте, — приводит слова Черникова «РБ Спорт».
Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.
- 25 ноября 2024
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