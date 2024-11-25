WhoScored опубликовал символическую сборную 16-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Рубина». В составе символической команды четыре футболиста из этого клуба. Высшую оценку получили форвард «Спартака» Манфред Угальде (10,0) и нападающий казанцев Мирлинд Даку (10,0).

Фото: WhoScored

Символическая сборная 16-го тура

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Руслан Безруков (все — «Рубин»), Свен Карич («Пари Нижний Новгород»).

Полузащитники: Мохамед Браими («Факел»), Эсекьель Барко, Маркиньос (оба — «Спартак»), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).