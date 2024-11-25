Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

WhoScored опубликовал символическую сборную 16-го тура РПЛ

WhoScored опубликовал символическую сборную 16-го тура РПЛ
Комментарии

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Рубина». В составе символической команды четыре футболиста из этого клуба. Высшую оценку получили форвард «Спартака» Манфред Угальде (10,0) и нападающий казанцев Мирлинд Даку (10,0).

Фото: WhoScored

Символическая сборная 16-го тура

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Руслан Безруков (все — «Рубин»), Свен Карич («Пари Нижний Новгород»).

Полузащитники: Мохамед Браими («Факел»), Эсекьель Барко, Маркиньос (оба — «Спартак»), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Материалы по теме
Бышовец рассказал, связана ли текущая форма Угальде с уходом Соболева в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android