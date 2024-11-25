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Защитник «Химок» Джикия рассказал о состоянии здоровья после травмы в матче с «Динамо»

Защитник «Химок» Джикия рассказал о состоянии здоровья после травмы в матче с «Динамо»
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал о состоянии своего здоровья после травмы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра проходила 27 октября и завершилась поражением «Химок» со счётом 3:4.

«Во время паузы на сборные я был травмирован, но сейчас уже получше», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, центральный защитник Георгий Джикия стал игроком химчан 12 сентября. За подмосковную команду футболист провёл 195 минут в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. Он пропустил много матчей по причине повреждений.

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