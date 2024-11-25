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Баженов — о голах Угальде: почему вы думаете, что он остановится на достигнутом?

Баженов — о голах Угальде: почему вы думаете, что он остановится на достигнутом?
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Бывший российский футболист Никита Баженов высказался об игре и результативности нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Это игрок, у которого всегда есть моменты – что в этом сезоне, что в прошлом. Даже если что-то не получается, он на 100% отдаётся на благо команды. Так что по самоотдаче к нему претензий нет. Рано или поздно он должен был начать забивать, но почему вы думаете, что он остановится на достигнутом? Считаю, что если команда будет играть так же в атаке, создавать моменты, то и голы будут продолжаться», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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