Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов рассказал, почему «Локомотив» плохо играет после паузы на матчи сборных

Дмитрий Баринов рассказал, почему «Локомотив» плохо играет после паузы на матчи сборных
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями о том, почему «Локомотив» плохо играет после паузы на матчи сборных.

— Нагорных сказал, что матчи после сборных плохо даются «Локомотиву». С чем это связано?
— Наверное, с большим количество футболистов «Локомотива» в сборных. Но это заслуженно.

— Как с этим бороться?
— Никак с этим не бороться. Если игрок соответствует сборной, он всегда будет вызываться, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23 ноября «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали победу со счётом 5:2.

Материалы по теме
Эксклюзив
Капитан «Локомотива» Баринов: не скажу, что «Спартак» победил заслуженно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android