Дмитрий Баринов рассказал, почему «Локомотив» плохо играет после паузы на матчи сборных

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями о том, почему «Локомотив» плохо играет после паузы на матчи сборных.

— Нагорных сказал, что матчи после сборных плохо даются «Локомотиву». С чем это связано?

— Наверное, с большим количество футболистов «Локомотива» в сборных. Но это заслуженно.

— Как с этим бороться?

— Никак с этим не бороться. Если игрок соответствует сборной, он всегда будет вызываться, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23 ноября «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали победу со счётом 5:2.