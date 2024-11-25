Рой Кин: на данный момент «Манчестер Юнайтед» — это середняк АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что сейчас «красные дьяволы» играют на уровне средней команды английской Премьер-лиги.

«На данный момент «Манчестер Юнайтед» – это середняк Премьер-лиги. Очень много команд на порядок опережают их. «Юнайтед» предстоит долгий путь. Тренера ждёт огромная работа. И, опять же, мы продолжаем это говорить, но послушайте, надеюсь, они с этим разберутся», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ипсвичем». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После 12 сыгранных матчей «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.