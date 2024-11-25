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Мохамед Салах заявил, что, скорее всего, уйдет из Ливерпуля

Салах признался, что «Ливерпуль» ещё не предлагал ему новый контракт
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил, что пока не получал предложений о продлении контракта со стороны руководства мерсисайдского клуба. Форвард подчеркнул, что разочарован текущим положением дел. Действующее соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2025-го.

«Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться в клубе. Вероятнее всего, следующим летом я уйду, нежели останусь. Вы знаете, что я в клубе уже много лет. Другой такой команды нет, но, в конце концов, ситуация не в моих руках. Я люблю болельщиков, а они любят меня. Но всё зависит ни от меня, ни от них. Давайте подождём и посмотрим. Конечно, я разочарован, я не собираюсь завершать карьеру, так что я просто играю, сосредоточиваюсь на сезоне и пытаюсь выиграть Премьер-лигу, а также, надеюсь, Лигу чемпионов», — приводит слова Салаха The Athletic.

32-летний Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017-го. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

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