Булатов заявил, что Соболев — это потеря для «Спартака»

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что уход Александра Соболева стал потерей для красно-белых. По его мнению, Соболев является значимой фигурой в Российской Премьер-Лиге.

«Соболев — это фигура для РПЛ. И это потеря для «Спартака», — приводит слова Виктора Булатова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.