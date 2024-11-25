Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булатов заявил, что Соболев — это потеря для «Спартака»

Булатов заявил, что Соболев — это потеря для «Спартака»
Комментарии

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что уход Александра Соболева стал потерей для красно-белых. По его мнению, Соболев является значимой фигурой в Российской Премьер-Лиге.

«Соболев — это фигура для РПЛ. И это потеря для «Спартака», — приводит слова Виктора Булатова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.

Материалы по теме
Безголевая серия Соболева в «Зените» — ещё не приговор. Это даже хорошая примета
Безголевая серия Соболева в «Зените» — ещё не приговор. Это даже хорошая примета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android