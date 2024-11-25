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«Уже поздновато». Анатолий Бышовец оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

«Уже поздновато». Анатолий Бышовец оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о шансах московского «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Может ли такой «Спартак» замахнуться на золото РПЛ? Уже поздновато, наверное. Но предпосылки всё же есть», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

После 16 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 31 очко. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после аналогичного количества игр. На второй строчке располагается «Краснодар» (38 очков). «Локомотив» — третий. Железнодорожники набрали 34 очка.

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