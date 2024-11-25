Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на скандальное заявление Дзюбы в свой адрес

Генич отреагировал на скандальное заявление Дзюбы в свой адрес
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич продолжил словесную перепалку с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

Всё началось с недавнего интервью Дзюбы, в котором он «прошёлся» по футбольным комментаторам и, в частности, по Геничу. Константин довольно резко ответил Артёму, назвав его «псиной». Позже Дзюба отреагировал на эти слова, отметив, что Генич неоднократно «умолял» Леонида Слуцкого помочь ему помириться с Артёмом. Однако комментатор данное заявление 36-летнего спортсмена в свой адрес опровергает.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу! Фантазёр», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Предыдущий раунд этого «баттла»:
Дзюба жёстко ответил Геничу, который ранее обозвал его «псиной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android