Генич отреагировал на скандальное заявление Дзюбы в свой адрес

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич продолжил словесную перепалку с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

Всё началось с недавнего интервью Дзюбы, в котором он «прошёлся» по футбольным комментаторам и, в частности, по Геничу. Константин довольно резко ответил Артёму, назвав его «псиной». Позже Дзюба отреагировал на эти слова, отметив, что Генич неоднократно «умолял» Леонида Слуцкого помочь ему помириться с Артёмом. Однако комментатор данное заявление 36-летнего спортсмена в свой адрес опровергает.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу! Фантазёр», — написал Генич в своём телеграм-канале.