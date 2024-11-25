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Соболев стал гостем шоу, которое посвящено кибербуллингу в футболе

Соболев стал гостем шоу, которое посвящено кибербуллингу в футболе
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Футболисты «Зенита» Александр Соболев и Михаил Кержаков, а также ветеран клуба Владислав Радимов стали гостями шоу «Каждый третий». Они пришли в студию для обсуждения темы кибербуллинга в футбольной среде. В выпуске рассматривается, как уберечь себя и окружающих от травли в интернете.

Стоит отметить, что Александр Соболев — один из самых критикуемых российских футболистов прямо сейчас. Прошлым летом он со скандалом перешёл из «Спартака» в «Зенит», за что подвергся жёсткому хейту фанатов. Ещё больше кибербуллинга и насмешек форвард получил из-за того, что у него не складывается игра в «Зените».

После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.

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