Юрий Газинский: «Краснодар» борется за призовые места, я хочу быть причастен к этому

35-летний полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о свой нынешней роли в составе «быков», а также рассказал о своей цели в команде.

— Как бы вы оценили свою роль в команде сейчас?

— Для любого футболиста важно играть. Понятное дело, что я много пропустил, я не в тех кондициях, выпал из игрового тонуса, потому что было много травм, с этим всё связано. Но я набираю форму, стараюсь это делать.

— В чём вы видите свою цель в команде?

— Я играю дома, в родном клубе, скажем так. Команда борется за призовые места, я хочу быть причастен к этому, — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит» (39 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (38 очков). «Локомотив» — третий. Железнодорожники набрали 34 очка.

Газинский вернулся в «Краснодар» летом этого года. Юрий ранее уже защищал цвета «быков с 2013 по 2022 год. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение Юрия с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.