Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ сезона-2024/2025

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам 16 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, красно-белые имеют шансы в размере 1,1% на победу в чемпионской гонке — это четвёртый результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Большие шансы имеют «Зенит» (64,3%), «Краснодар» (28,7%) и «Локомотив» (5,3%). В топ-5 претендентов на чемпионский титул оказалось также московское «Динамо» (0,5%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит» (39 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (38 очков). «Локомотив» — третий. Железнодорожники набрали 34 очка. «Спартак» занимает четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.