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Анатолий Бышовец: возраст пока ещё сказывается на игре Батракова

Анатолий Бышовец: возраст пока ещё сказывается на игре Батракова
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался об игре 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5). Футболист не отметился результативными действиями.

«Ждал ли от Батракова большего в матче со «Спартаком»? Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность. Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока ещё сказывается на его игре», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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