Корредера: Россия — моё первое заграничное приключение. Конечно, были страхи и сомнения

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера высказался о своём переезде в Россию. Футболист признался, что у него были по этому поводу страхи и сомнения.

«Всегда испытываешь сомнения, покидая свою страну и выходя из зоны комфорта. Я всю жизнь отыграл в Испании, пусть и в разных командах. Это моё первое заграничное приключение. Новая страна, совершенно другой климат, очень далеко от дома, семьи… В такой ситуации всегда есть страхи и сомнения. Но, в конце концов, я хочу играть в футбол и прогрессировать. Верю, что я принял наилучшее решение», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время