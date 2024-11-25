Полузащитник «Химок» Корредера: больше всего в РПЛ удивил «Краснодар»

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, кто его больше всего удивил в Российской Премьер-Лиге.

«Из тех, с кем сам играл, больше всего удивил «Краснодар». Эта команда располагает классными исполнителями. «Локомотив» тоже очень хорошо играет. В кубковом матче с ними я впервые вышел в стартовом составе «Химок». Они классно сыграли.

Очевидно, что «Краснодар» будет до конца биться за золото. У них отличный состав. Есть прекрасные футболисты, особенно в передней линии. Они забивают много голов и отдают массу голевых передач. Вместе с тем в игре команды есть необходимый баланс», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.