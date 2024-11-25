Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в АПЛ после 12 туров

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 12 сыгранных туров чемпионата.
По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства команды Арне Слота оценивается в 69,5%.
Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:
«Ливерпуль» — 69,5%;
«Манчестер Сити» — 23,3%;
«Арсенал» — 6,5%;
«Челси» — 0,6%.
По итогам 12 туров первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (31 очко). На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (23 очка). «Челси» с 22 очками идёт третьим.