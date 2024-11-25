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В «Реале Сосьедад» сообщили о мышечной травме у Захаряна

В «Реале Сосьедад» сообщили о мышечной травме у Захаряна
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник команды Арсен Захарян получил мышечное повреждение.

«У Арсена мышечная травма. Пока мы не знаем, когда он сможет вернуться», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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