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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал фигурное катание самым токсичным видом спорта

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал фигурное катание самым токсичным видом спорта
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Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал фигурное катание самым токсичными видом спорта, не согласившись с утверждением, что таковым является футбол.

— Говорят, что футбол одна из самых токсичных сред. Это так?
— Я здесь поспорю, мне кажется, фигурное катание. Я пару раз в комменты зашёл почитать, там такая вакханалия была… На спортивных сайтах новости какие-то есть, там же смотришь, там какая-то новость, там 500 комментариев. Ты думаешь – что там может быть? — сказал Кержаков в выпуске шоу «Каждый третий».

Кержакову 37 лет. Действующий контракт голкипера с санкт-петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

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