Евгений Бушманов: Угальде — один из ключевых футболистов «Спартака»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде, который оформил покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Угальде адаптировался в этом сезоне. Изначально, когда он только приходил в «Спартак», было видно, что это футболист, который умеет забивать и играть в футбол. Это умный и тонкий игрок, который умеет правильно отдавать мяч и открываться. Видимо, пришло время, когда Угальде начал проявлять все эти качества. Кроме того, доверие Станковича помогает ему. На сегодняшний день Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов «Спартака», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.