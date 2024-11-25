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Евгений Бушманов: Угальде — один из ключевых футболистов «Спартака»

Евгений Бушманов: Угальде — один из ключевых футболистов «Спартака»
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Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде, который оформил покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Угальде адаптировался в этом сезоне. Изначально, когда он только приходил в «Спартак», было видно, что это футболист, который умеет забивать и играть в футбол. Это умный и тонкий игрок, который умеет правильно отдавать мяч и открываться. Видимо, пришло время, когда Угальде начал проявлять все эти качества. Кроме того, доверие Станковича помогает ему. На сегодняшний день Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов «Спартака», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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