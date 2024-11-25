Винисиус получил травму, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил травму бедра, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели, сообщает COPE.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов общего этапа мадридский «Реал» сыграет с английским «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» 27 ноября.