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Винисиус получил травму, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели

Винисиус получил травму, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил травму бедра, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели, сообщает COPE.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов общего этапа мадридский «Реал» сыграет с английским «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» 27 ноября.

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