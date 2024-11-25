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«Dota — это реально ад». Футболист «Зенита» Александр Соболев — об игровом комьюнити

«Dota — это реально ад». Футболист «Зенита» Александр Соболев — об игровом комьюнити
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Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об игровом комьюнити Dota 2. По его словам, именно у этой компьютерной игры самое токсичное комьюнити.

— С каким негативом сталкивался в компьютерных играх?
— Ну, Dota — это игра с самым негативным комьюнити. Там просто ад. Ну, реально ад. Так ты в аду играешь.

— Люди знают, что ты — это ты?
— Ну, иногда, да, знают, узнают.

— Узнают по голосу или по стилю игры?
— Нет, ник просто у меня. Я просто, бывает, стримлю и из-за этого сделал такой ник.

— Я не очень понимаю. Хорошо, приходит взрослый человек и абсолютно серьёзно «пихает» тебе и говорит, что ты плохо играешь?
— Ну вот я и говорю, Dota — это такое самое негативное комьюнити.

— А как тогда получается, ты говоришь, что просто отвлекаешься от реальности? И это там срабатывает?
— Это не моя профессия, не моя жизнь. Я просто пришёл отдохнуть.

— Странный отдых, ты пришёл отдохнуть, а там тебя «пихают».
— Ну, а что? И что? Ну, он мне «пихает» — я просто на это внимания не обращаю. Я пришёл играть в игру, мне нравится игра, я в неё играю. То, что он там говорит, я могу нажать кнопку, его замутить, условно. Опять же технический вопрос, который ты будешь решать, — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита».

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