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Андрей Синицын: не думаю, что потеря лидерства в РПЛ скажется на «Краснодаре»

Андрей Синицын: не думаю, что потеря лидерства в РПЛ скажется на «Краснодаре»
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался по итогам матча 16-го тура РПЛ между чёрно-зелёными и «Химками» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Для меня упущенная победа «Краснодара» в матче с «Химками» стала большой неожиданностью. Но это футбол, где потеря очков неизбежна. При этом «Краснодар» продолжает не проигрывать в этом сезоне РПЛ, что вселяет некоторую уверенность. Но желательно не терять очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы, ведь клуб борется за пьедестал.

Не думаю, что потеря лидерства в РПЛ как-то скажется на «Краснодаре». По большому счёту отрыв всего одно очко, а впереди будет весна, которая является важной частью чемпионата. До зимы команда идёт уверенно с небольшими помарками. Не считаю, что первое место в РПЛ — это бремя. «Краснодар» одерживал 11 побед подряд, и на них ничто не давило. Сейчас произошёл небольшой спад, который вызван усталостью или чем-то ещё. А в остальном всё хорошо», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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