Полузащитник «Химок» Корредера рассказал о тренировках с Месси в «Барселоне»

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал о совместных тренировках с Лионелем Месси в «Барселоне». Корредера выступал за молодёжную команду сине-гранатовых.

«Когда тренером «Барсы» был Тата Мартино, я очень часто тренировался с основой. Ему нравилось проводить занятия в максимально широком составе. Поэтому Тата регулярно привлекал ребят из молодёжной команды. Мне тогда было 17-18 лет.

Тренировки с Месси — это что-то невероятное. Совсем другой уровень. Кажется, в футболе невозможно всё делать идеально, но только не для Лео. Контроль мяча, пасы, решения, удары — у него всё совершенно. Месси все действия совершает быстрее кого-либо. Для меня он лучший футболист всех времён.

Месси достаточно закрытый человек. Конечно, иногда мы переговаривались, но совсем немного — на тренировках, в двусторонках. За полем — ни разу», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.