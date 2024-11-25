Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Химок» Корредера рассказал о тренировках с Месси в «Барселоне»

Полузащитник «Химок» Корредера рассказал о тренировках с Месси в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал о совместных тренировках с Лионелем Месси в «Барселоне». Корредера выступал за молодёжную команду сине-гранатовых.

«Когда тренером «Барсы» был Тата Мартино, я очень часто тренировался с основой. Ему нравилось проводить занятия в максимально широком составе. Поэтому Тата регулярно привлекал ребят из молодёжной команды. Мне тогда было 17-18 лет.

Тренировки с Месси — это что-то невероятное. Совсем другой уровень. Кажется, в футболе невозможно всё делать идеально, но только не для Лео. Контроль мяча, пасы, решения, удары — у него всё совершенно. Месси все действия совершает быстрее кого-либо. Для меня он лучший футболист всех времён.

Месси достаточно закрытый человек. Конечно, иногда мы переговаривались, но совсем немного — на тренировках, в двусторонках. За полем — ни разу», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Полузащитник «Химок» Корредера: больше всего в РПЛ удивил «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android