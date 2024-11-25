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Парфёнов — о матче «Спартака» с «Локомотивом»: у красно-белых получилось всё по плану

Парфёнов — о матче «Спартака» с «Локомотивом»: у красно-белых получилось всё по плану
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Бывший футболист «Спартака», российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался по итогам матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Я думаю, что у «Спартака» в этом матче достаточно хорошо получалось всё, что они запланировали. Конечно, в таких играх очень многое решают первые мячи, потому что ты заставляешь соперника что-то делать, начинаешь управлять игрой. Плюс у «Спартака» была хорошая реализация — моменты создавались и превращались в голы, это порадовало», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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