Парфёнов — о матче «Спартака» с «Локомотивом»: у красно-белых получилось всё по плану

Бывший футболист «Спартака», российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался по итогам матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Я думаю, что у «Спартака» в этом матче достаточно хорошо получалось всё, что они запланировали. Конечно, в таких играх очень многое решают первые мячи, потому что ты заставляешь соперника что-то делать, начинаешь управлять игрой. Плюс у «Спартака» была хорошая реализация — моменты создавались и превращались в голы, это порадовало», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.