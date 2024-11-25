Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, сколько времени тратит на компьютерные игры

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, сколько времени тратит на компьютерные игры.

«Я играю в компьютер, я это делаю два часа максимум. Ну, три максимум, но, чтобы быть киберспортсменом, надо сутками в него играть. Я знаю ребят, которые киберспортсмены, именно играют там на интернешнлах, они там сутками в компьютере. Утром он просыпается, у него расписание: тренировки, тренировки, тренировки. Он там, условно, в 10 утра сел за компьютер и в 12 ночи вышел из него. Просто вот они целый день в него играют», — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита».