«Значит, ты чего-то стоишь». Александр Соболев — о новостях и комментариях о себе

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, как реагирует на критику в своей адрес. Он признался, что последние годы не расстраивается из-за мнений экспертов по поводу себя.

— Хоть раз расстраивался после прочтения новостей о себе?

— Может быть, было когда-то. Последние три-четыре года точно нет. Если пишут, хорошо, значит, о тебе знают. Но я так просто обмысливаю. Значит, ты чего-то, ну, стоишь, наверное, — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.