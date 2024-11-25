Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Субименди

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Субименди
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» не рассматривает вариант с покупкой Родри из «Манчестер Сити» и сосредоточится на Субименди. При этом сообщается, что полузащитник вряд ли покинет свою нынешнюю команду в зимнее трансферное окно.

Летом 2024 года Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль» и «Барселону». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе «Реала Сосьедад» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 60 млн.

Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» сообщили о мышечной травме у Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android