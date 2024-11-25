«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Субименди

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» не рассматривает вариант с покупкой Родри из «Манчестер Сити» и сосредоточится на Субименди. При этом сообщается, что полузащитник вряд ли покинет свою нынешнюю команду в зимнее трансферное окно.

Летом 2024 года Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль» и «Барселону». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе «Реала Сосьедад» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 60 млн.