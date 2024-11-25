Андрей Синицын: для «Краснодара» матч с «Тюменью» будет непростым

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «быки» встретятся с «Тюменью». Игра состоится во вторник, 26 ноября.

«Непонятно, кто сыграет у «Краснодара» в Кубке России с «Тюменью». Возможно, предоставится шанс тем футболистам, кто получает мало игрового времени. Это мотивационный момент, чтобы проявить себя, а также есть возможность дать отдохнуть основному составу. Кубковая игра — дуэль из одного матча, где могут происходить самые непредвиденные моменты. Для «Краснодара» этот матч не будет простым, но будет интересным, хотя «Тюмень» идёт на последнем месте в Первой лиге. Поэтому не знаю, что ждать от этого матча», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.