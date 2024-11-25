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Андрей Синицын: для «Краснодара» матч с «Тюменью» будет непростым

Андрей Синицын: для «Краснодара» матч с «Тюменью» будет непростым
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «быки» встретятся с «Тюменью». Игра состоится во вторник, 26 ноября.

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Непонятно, кто сыграет у «Краснодара» в Кубке России с «Тюменью». Возможно, предоставится шанс тем футболистам, кто получает мало игрового времени. Это мотивационный момент, чтобы проявить себя, а также есть возможность дать отдохнуть основному составу. Кубковая игра — дуэль из одного матча, где могут происходить самые непредвиденные моменты. Для «Краснодара» этот матч не будет простым, но будет интересным, хотя «Тюмень» идёт на последнем месте в Первой лиге. Поэтому не знаю, что ждать от этого матча», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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