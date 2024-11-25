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Испанский полузащитник «Химок» Корредера: трафик в Москве — это безумие!

Испанский полузащитник «Химок» Корредера: трафик в Москве — это безумие!
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера поделился впечатлениями о Москве. Он заявил, что это красивый и безопасный город, но отметил перегруженность автомобильных дорог.

«Москва очень большая. Я пока успел узнать только крошечную её часть. Но я постепенно знакомлюсь с городом. Тут очень интенсивный трафик, много машин. Движение в Москве — безумие! Но вместе с тем это очень красивый город. Много исторических мест. Больше всего мне нравится, что здесь безопасно», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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