Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: как только ты оступаешься, сразу идёт критика

Александр Соболев: как только ты оступаешься, сразу идёт критика
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своём отношении к критике. По словам Соболева, молодым футболистам тяжело справляться с ней.

«Если ты играешь хорошо, тебя, как у нас говорят, превозносят, а как только ты где-то оступаешься, то сразу идёт критика, и когда ты молодой футболист, не все с этим справляются. Когда это всё вперемешку, там две игры классно, две плохо, и вот это всё время разное. Качели», — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.

Материалы по теме
Безголевая серия Соболева в «Зените» — ещё не приговор. Это даже хорошая примета
Безголевая серия Соболева в «Зените» — ещё не приговор. Это даже хорошая примета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android