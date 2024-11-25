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Испанский полузащитник «Химок» Корредера рассказал, что его поразило в России

Испанский полузащитник «Химок» Корредера рассказал, что его поразило в России
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, что его поразило в России.

«Я не представлял, какое большое внимание здесь уделяют вопросам безопасности. В этом убеждаешься сразу по прилёте. В аэропорту стоят рамки на всех входах и выходах. Это меня очень удивило. Ещё один сюрприз: очень мало людей говорит на английском. Я всё-таки надеялся, что их будет побольше, ха-ха. А здесь большинство говорит только на русском. Иногда бывает сложно объясниться», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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