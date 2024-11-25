Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский полузащитник «Химок» Корредера: в России впервые в жизни увидел снег!

Испанский полузащитник «Химок» Корредера: в России впервые в жизни увидел снег!
Комментарии

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера признался, что до переезда в Россию никогда в жизни не видел снег. Когда в России выпал снег — он сфотографировал его и отправил фотографии родственникам.

«Я никогда раньше не видел снег. Только в России впервые увидел. Как только пошёл снег, я сделал кучу фото и разослал близким. Непривычно тренироваться в такой холод. Я же приехал с Тенерифе, где всегда жарко. А здесь уже начинаются морозы, наступает зима», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Полузащитник «Химок» Корредера рассказал о тренировках с Месси в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android