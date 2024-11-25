Испанский полузащитник «Химок» Корредера: в России впервые в жизни увидел снег!

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера признался, что до переезда в Россию никогда в жизни не видел снег. Когда в России выпал снег — он сфотографировал его и отправил фотографии родственникам.

«Я никогда раньше не видел снег. Только в России впервые увидел. Как только пошёл снег, я сделал кучу фото и разослал близким. Непривычно тренироваться в такой холод. Я же приехал с Тенерифе, где всегда жарко. А здесь уже начинаются морозы, наступает зима», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.