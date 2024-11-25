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Испанский полузащитник «Химок» Корредера сравнил Москву и Барселону

Испанский полузащитник «Химок» Корредера сравнил Москву и Барселону
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Испанский полузащитник подмосковных «Химок» Алекс Корредера сравнил Москву и Барселону. Стоит отметить, что ранее Корредера выступал за молодёжную команду каталонской «Барселоны».

«Москва намного больше Барселоны. Очень много людей. Здесь огромное количество высотных зданий и памятников. У Москвы богатая история.

А ещё это очень чистый город. Здесь спокойно в плане безопасности. В Испании в последнее время есть проблемы с этим», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Корредерой читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 ноября, в ближайшее время.

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