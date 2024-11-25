Ледяхов: «Спартак» с «Локомотивом» провёл свою лучшую игру в этом сезоне
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Московское дерби завершилось победой красно-белых со счётом 5:2.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Бабич играл в прошедшем матче, поэтому у «Спартака» не было проблем в обороне. «Спартак» провёл лучшую игру в этом сезоне, и результат закономерен. «Локомотив», наоборот, провёл очень слабую игру. Красно-белые играли с позиции силы и имели очень много моментов, которые реализовывали. Также стоит отметить игру Угальде, который выдал суперматч», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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