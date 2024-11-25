Ледяхов: «Спартак» с «Локомотивом» провёл свою лучшую игру в этом сезоне

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Московское дерби завершилось победой красно-белых со счётом 5:2.

«Бабич играл в прошедшем матче, поэтому у «Спартака» не было проблем в обороне. «Спартак» провёл лучшую игру в этом сезоне, и результат закономерен. «Локомотив», наоборот, провёл очень слабую игру. Красно-белые играли с позиции силы и имели очень много моментов, которые реализовывали. Также стоит отметить игру Угальде, который выдал суперматч», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.