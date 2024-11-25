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Игорь Ледяхов: ошибка Лантратова психологически надломила «Локомотив»

Игорь Ледяхов: ошибка Лантратова психологически надломила «Локомотив»
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о результативной ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, допущенной им в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Думаю, ошибка Лантратова — ключевой момент в матче «Спартак» — «Локомотив». Красно-белые нагнетали и имели инициативу, а железнодорожники спокойно играли при счёте 0:0. Но первый гол и ошибка вратаря сыграли ключевую роль, после которой «Локомотив» надломился психологически.

Уже потом у «Спартака» всё начало получаться, команда заиграла. У «Локомотива», наоборот, ничего не получалось ни в атаке, ни в обороне», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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