Игорь Ледяхов: ошибка Лантратова психологически надломила «Локомотив»

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о результативной ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, допущенной им в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

«Думаю, ошибка Лантратова — ключевой момент в матче «Спартак» — «Локомотив». Красно-белые нагнетали и имели инициативу, а железнодорожники спокойно играли при счёте 0:0. Но первый гол и ошибка вратаря сыграли ключевую роль, после которой «Локомотив» надломился психологически.

Уже потом у «Спартака» всё начало получаться, команда заиграла. У «Локомотива», наоборот, ничего не получалось ни в атаке, ни в обороне», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.