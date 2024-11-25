Кин заявил, что «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в топ-5 АПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что «красные дьяволы» не обладают настолько сильным составом, чтобы завершить этот сезон в топ-5 АПЛ.

«Верю ли я, что этот состав обладает качеством, чтобы вернуть «Юнайтед» в четвёрку или пятёрку лучших? Абсолютно нет, доказательств тому просто нет. Как только начинается игра, мы видим всё то же самое, что видели прежде», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ипсвичем». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После 12 сыгранных матчей «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.