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Футболист «Спартака» Зорин рассказал, на каких игроков красно-белых старался равняться

Футболист «Спартака» Зорин рассказал, на каких игроков красно-белых старался равняться
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин назвал имена футболистов, когда-либо игравших в составе красно-белых, на которых он равняется.

«Много таких футболистов – кто играл ранее и кто в команде сейчас. Когда я ещё был в академии, одним из них был Квинси. Тренировались с ним даже вместе, когда пришёл в основную команду. Это было особое чувство для меня. Не видел вживую, но старался смотреть видео игры Титова, Черенкова», — приводит слова Зорина «Советский спорт».

В нынешнем сезоне в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в девяти матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 348 минут и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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