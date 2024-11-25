Игрок «Краснодара» Черников объяснил, почему редко даёт интервью

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников рассказал, почему редко общается с журналистами.

«С интервью у меня как-то был неприятный случай. Мы пообщались с журналистом, через несколько дней я читаю текст в интернете и мне не нравится, как его перефразировали. Там было много того, чего я не говорил. Интервью сделали так, как выгодно журналистам. Мне это очень сильно не понравилось, поэтому теперь стараюсь ограничивать общение», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Черникову 24 года, он является выпускником академии «Краснодара». Александр выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, в этом сезоне россиянин провёл 20 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черникова в € 5 млн.