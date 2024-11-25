Валерий Газзаев назвал европейские команды, игра которых ему нравится

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, игра каких европейских клубов нравится ему в нынешнем сезоне.

«Сегодня «Барселона» является очень интересной командой и по игре, и по результатам. Мне нравится, как она играет в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Из клубов АПЛ хорошее качество игры показывает «Ливерпуль».

В Италии на первом месте идёт «Наполи» под руководством Конте, в действиях команды видна его жёсткая рука. В «Наполи» сейчас есть чёткий и дисциплинированный коллектив, который сейчас показывает результат. А результаты и качество игры «Интера», «Ювентуса» и «Милана» пока неубедительны. «Бавария» тоже выступает очень сильно», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Газзаев за свою тренерскую карьеру успел поработать в московском «Динамо», «Алании», ЦСКА, киевском «Динамо» и сборной России. Наиболее успешную часть карьеры Газзаев провёл в ЦСКА, который он возглавлял с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. При нём клуб также три раза выигрывал чемпионат страны и четыре раза завоёвывал национальный Кубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.