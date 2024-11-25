Юрий Сёмин рассказал, что его удивило в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что был удивлён высокой результативностью в прошедшем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встречались со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

«Большой результативностью удивил матч «Спартак» — «Локомотив». Было много забитых голов. Думал, что в дерби будет напряжение значительно больше. Такого обилия голов я не ждал. «Локомотив» в последнее время неплохо играл в обороне. Но футбол непредсказуем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.