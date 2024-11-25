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Шамар Николсон назвал Угальде «сумасшедшим топ-нападающим»

Шамар Николсон назвал Угальде «сумасшедшим топ-нападающим»
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Футболист «Спартака» Шамар Николсон высказался об игре и результативности партнёра по команде, нападающего Манфреда Угальде.

«Угальде — сумасшедший? Да! Он топ-нападающий. Ты это видел? Четыре гола…» — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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