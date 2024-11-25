Сёмин назвал сомнительным пенальти в матче «Химки» — «Краснодар»
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Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин назвал сомнительным пенальти в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Краснодаром», который состоялся в субботу, 23 ноября.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46' 1:1 Руденко – 84' 1:2 Газинский – 86' 2:2 Вера – 90+4'
«Удивил результат матча «Химки» — «Краснодар». Я почему-то думал, что «Краснодар» должен обыграть «Химки». Наверное, осечка «Краснодара» связана с тем, что много футболистов уехало в сборные.
В последних минутах, где чаще забивал «Краснодар», забили «Химки» с пенальти. На мой взгляд, пенальти был очень сомнительным», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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