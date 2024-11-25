Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий, ранее работавший в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», возглавил азербайджанский «Сабах», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети.

Контракт специалиста с азербайджанским клубом рассчитан на 2,5 года.

Фото: ФК «Сабах»

За свою карьеру 42-летний Березуцкий также поработал ассистентом в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

По итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», в котором работал Березуцкий, занял второе место, показав лучший результат клуба за последние 16 лет. Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.