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Олусегун — о матче Нигерии и России: играть против белых — всегда хороший опыт

Олусегун — о матче Нигерии и России: играть против белых — всегда хороший опыт
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Нигерийский вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Форвард заявил, что будет рад, если эта игра всё-таки состоится. Он считает, что все нигерийские игроки будут рады встрече с Россией.

«Я тоже что-то слышал про возможный матч сборных России и Нигерии. Буду рад, если эта игра всё-таки состоится. Эта игра будет одной из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией», — приводит слова Олусегуна интернет-портал Legalbet.

Напомним, сборная России отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА. Причина — обострившаяся политическая ситуация в мире.

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