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Аршавин назвал «туманными» перспективы сборной России в 2025 году

Аршавин назвал «туманными» перспективы сборной России в 2025 году
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Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы сборной России на грядущий год.

«С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые два месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что всё зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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